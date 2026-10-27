Міністерство інфраструктури та Міністерство економіки підписали меморандум із платформами Bolt, Uklon, Uber та OPTI, який передбачає обмеження зростання цін на таксі в Києві під час повітряних тривог і зупинки громадського транспорту.

Про це повідомив прем’єр-міністр Сергій Корецький у вівторок, 27 жовтня.

Тарифи на таксі обмежать під час повітряних тривог

За його словами, документ має запобігти ситуаціям, подібним до тієї, що виникла у столиці 27 жовтня після російської атаки на Південний міст.

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– Меморандум з операторами передбачає встановлення стелі, до якої може піднятися ціна за таких умов – максимум 75% до базового тарифу. Тобто якщо базовий тариф за звичних умов – без тривог, заторів тощо – з точки А в точку Б становить умовно 200 грн, то максимальна плата буде 350 грн. Якщо 300 грн – то максимум 525 грн, – заявив Корецький.

Як зазначив голова Кабміну, меморандум залишає пасажирам можливість самостійно регулювати ціну на послуги таксі, однак передбачає встановлення граничних тарифів.

– Таке обмеження цін діятиме щонайменше дві години після відбою тривоги червоного рівня або доки не відновиться нормальна робота громадського транспорту і рух мостами. Часто саме тоді попит на поїздки найвищий, а людям треба дістатися додому, – резюмував Корецький.

Ракетна атака на Київ 27 жовтня

Увечері 26 жовтня та в ніч проти 27 жовтня Росія атакувала Київ балістичними ракетами, завдавши кількох серій ударів. Пошкодженні медичні заклади, гуртожиток та корпус Державного торговельно-економічного університету поблизу станції метро Лісова. Удари також пошкодили Південний міст та адміністративну будівлю на Подолі.

Унаслідок обстрілів загинула одна людина, ще 14 жителів столиці постраждали. Дев’ятьох із них госпіталізували.

Унаслідок атаки в Києві була пошкоджена ділянка метро між станціями Дарниця та Чернігівська та виходи зі станції Лісова. Проте рух поїздів червоною гілкою відновили на всіх станціях.

На зеленій лінії тимчасово не курсують поїзди між станціями Осокорки та Червоний хутір через пошкодження інфраструктури на Південному мосту.

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