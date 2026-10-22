Співачка Ірина Федишин уперше після втрати доньки показалася в лікарні.

Федишин опублікувала на своїй сторінці в Instagram світлину з синами й зворушливий допис.

Ірина Федишин після втрати доньки показалася в лікарні

На світлині Ірина Федишин лежить на лікарняному ліжку, а поруч біля неї її сини — Юрій та Олег.

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Ірина Федишин зізналася, що кожен новий день і кожна посмішка даються їй із великим зусиллям, проте вона шукає сили, аби рухатися далі та долати випробування.

— Посмішка… Як же важко інколи вона дається, коли серце переповнене болем… Та сьогодні я хочу подарувати вам частинку свого тепла, нехай крізь біль і сльози, та я дуже стараюся… День за днем, маленькими кроками збираю себе докупи й вчуся жити далі, знаходжу сили робити ці маленькі кроки назустріч життю, — поділилася Ірина Федишин.

За словами Федишин, найбільшим джерелом сили для неї стали її хлопчики. Сини постійно огортають маму турботою, обіймають, цікавляться її самопочуттям та тішаться кожному прояву радості на її обличчі. Особливо трепетно за станом мами під час її перебування у лікарні стежив старший син Юрчик.

— Любов моїх неймовірних синочків, мої два крила, які тримають мене, заради яких я прокидаюся і посміхаюся зранку, які декілька разів на день нагадують мені, що зараз час поцілунків та обіймів, які раз за разом говорять мені: Мама, ми вас так любимо, ви в нас найкращі, як ви себе почуваєте, — поділилася Федишин.

Ірина Федишин також висловила глибоку вдячність чоловіку та продюсеру Віталію Човнику, батькам, рідним та усім прихильникам, які підтримують її родину молитвою та теплими словами.

— Я відчуваю, як багато людей щиро хвилюється за мене, як глибоко ви пройнялися нашим болем. Ваші молитви, повідомлення, коментарі, кожне добре слово — усе це зігріває моє серце і додає мені сил. Дякую вам за стільки любові! За людяність, щирість і тепло! Бо саме любов сьогодні дає мені сили жити далі, — зворушливо резюмувала Федишин.

Нагадаємо, що Ірина Федишин втратила дитину 13 жовтня. Страшною звісткою поділився її чоловік та продюсер Віталій Човник. Сама Ірина Федишин перебувала у вкрай важкому стані.

Згодом Віталій Човник вийшов на зв’язок і розповів, що бачив донечку, однак врятувати її не вдалося. Також чоловік присвятив вірш маленькій крихітці, підписавши його – Твій тато.

Через деякий час Ірина Федишин вперше вийшла на зв’язок і повідомила, що дівчинку назвали Веронікою. Федишин розповіла, що її чоловік разом із родиною провели дівчинку в останню путь.

Про третю вагітність Ірини Федишин стало відомо у серпні, а у вересні вони з чоловіком Віталієм Човником та синами оголосили про стать дитини.

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