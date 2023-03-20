Березень, 20 в 13:19

Сьогодні, 20 березня, окупаційна армія накрила артилерійським вогнем село Микільське Дар’ївської територіальної громади Херсонської області.

Про це повідомили у Херсонській ОВА.

Ворожі снаряди влучали у помешкання мирних жителів – пошкоджено щонайменше п’ять будинків.

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Наразі відомо, що 33-річна місцева жителька через уламкову травму втратила руку. Поранено і 39-річного чоловіка.

Кількість постраждалих ще встановлюється. Медики вже надають допомогу людям.

У неділю, 19 березня, російські окупанти з артилерії вдарили по Білозерці на Херсонщині.