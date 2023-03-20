Март, 20 в 13:19

Сегодня, 20 марта, оккупационная армия накрыла артиллерийским огнем село Никольское Дарьевской территориальной общины Херсонской области.

Об этом сообщили в Херсонской ОГА.

Вражеские снаряды попадали в дома мирных жителей – повреждены по меньшей мере пять домов.

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Известно, что 33-летняя местная жительница из-за осколочной травмы потеряла руку. Ранен и 39-летний мужчина.

Количество пострадавших еще устанавливается. Медики уже оказывают помощь людям.

В воскресенье, 19 марта, российские оккупанты из артиллерии ударили по Белозерке на Херсонщине.