Оккупанты обстреляли село Никольское Херсонской области, есть раненые и разрушения
Сегодня, 20 марта, оккупационная армия накрыла артиллерийским огнем село Никольское Дарьевской территориальной общины Херсонской области.
Об этом сообщили в Херсонской ОГА.
Вражеские снаряды попадали в дома мирных жителей – повреждены по меньшей мере пять домов.
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Известно, что 33-летняя местная жительница из-за осколочной травмы потеряла руку. Ранен и 39-летний мужчина.
Количество пострадавших еще устанавливается. Медики уже оказывают помощь людям.
В воскресенье, 19 марта, российские оккупанты из артиллерии ударили по Белозерке на Херсонщине.