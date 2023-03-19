Березень, 19 в 16:21

У неділю, 19 березня, російські окупанти з артилерії вдарили по Білозерці на Херсонщині.

Як повідомили в обласній військовій адміністрації, ворог цілеспрямовано атакував житловий будинок.

З-під завалу власної оселі вдалося дістати жінку. Її шпиталізувала бригада швидкої допомоги.

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Зазначимо, що сьогодні вранці вибухи лунали у Херсоні. А напередодні російські загарбники 53 рази атакували мирні населені пункти регіону, повідомили в ОВА.

Окупанти випустили 269 снарядів із мінометів, реактивних систем залпового вогню, артилерії, танків, безпілотників.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 389-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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