Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

Влучили у будинок, з-під завалів дістали жінку: артилерія РФ вдарила по Білозерці на Херсонщині

Валентина Чорна, редакторка стрічки
Влучили у будинок, з-під завалів дістали жінку: артилерія РФ вдарила по Білозерці на Херсонщині
Фото: Генштаб ЗСУ

У неділю, 19 березня, російські окупанти з артилерії вдарили по Білозерці на Херсонщині.

Як повідомили в обласній військовій адміністрації, ворог цілеспрямовано атакував житловий будинок.

З-під завалу власної оселі вдалося дістати жінку. Її шпиталізувала бригада швидкої допомоги.

Зараз дивляться

Зазначимо, що сьогодні вранці вибухи лунали у Херсоні. А напередодні російські загарбники 53 рази атакували мирні населені пункти регіону, повідомили в ОВА.

Окупанти випустили 269 снарядів із мінометів, реактивних систем залпового вогню, артилерії, танків, безпілотників.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 389-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Читайте
Росія тактично провалила операцію із захоплення Бахмута, але продовжує атакувати – Череватий

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка