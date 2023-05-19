У Чернігівській області пролунали вибухи після сигналу повітряної тривоги

У Чернігівській області прогриміли потужні вибухи невдовзі після оголошення сигналу повітряної тривоги.

За неофіційними даними, у Чернігівській області працюють сили та засоби протиповітряної оборони. Попередньо, відбувається атака ударних дронів-камікадзе.

Варто зазначити, що наразі сигнал повітряної тривоги оголошено у Чернігівській, Київській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій, Луганській областях і Криму.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.