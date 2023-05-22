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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

У Бєлгородській області РФ запровадили режим контртерористичної операції

У Бєлгородській області РФ запровадили режим контртерористичної операції
Фото: Факти ICTV

У Бєлгородській області Російської Федерації запровадили так званий режим контртерористичної операції. Про це заявив губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков.

Він стверджує, що в людей можуть перевіряти документи, щоб призупинити діяльність нібито небезпечних підприємств у Бєлгородській області.

Вранці у Бєлгородській області пролунали вибухи, а згодом у соціальних мережах з’явилася інформація про нібито прибуття на цю територію російських добровольців.

У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України розповіли, що в Бєлгородській області проводиться операція для створення смуги безпеки виключно за участі громадян Росії.

Речник президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що російському диктатору Володимиру Путіну вже відзвітували про нібито спробу прориву.

Він назвав події в Бєлгородській області нібито українською диверсією, спрямовану на відвернення уваги від Бахмутського напрямку. Пєсков стверджує, що російські сили намагаються знищити диверсантів.

В Офісі президента заявили, що Україна не має безпосереднього стосунку до подій в Бєлгородській області, але з цікавістю спостерігає за подіями.

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Бєлгород, Вибух, Росія
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