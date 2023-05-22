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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Бійці РДК повідомили, що звільнили перше село у Бєлгородській області та зайшли в Грайворон

Бійці РДК повідомили, що звільнили перше село у Бєлгородській області та зайшли в Грайворон

Бійці Русского добровольческого корпуса та легіон Свобода России повідомили, що повністю звільнили населений пункт Козинка Бєлгородської області, а в Грайворон вже зайшли передові загони.

Про це вони повідомили у Telegram-каналі легіон Свобода России. 

– Росія буде вільною! за Росію, за свободу, – йдеться у повідомленні. 

Оновлено. Губернатор Бєлгородської області повідомив, що на територію Грайворонського округу зайшла диверсійно-розвідувальна група.

–  Збройні сили РФ разом із прикордонною службою, Росгвардією і ФСБ вживають необхідних заходів щодо ліквідації противника. Подробиці буду повідомляти, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні вдень у Бєлгородській області Росії було знищено прикордонний пункт.

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Бєлгород, Росія
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