Анастасія Кожушко, редакторка стрічки
Бійці РДК повідомили, що звільнили перше село у Бєлгородській області та зайшли в Грайворон
Бійці Русского добровольческого корпуса та легіон Свобода России повідомили, що повністю звільнили населений пункт Козинка Бєлгородської області, а в Грайворон вже зайшли передові загони.
Про це вони повідомили у Telegram-каналі легіон Свобода России.
– Росія буде вільною! за Росію, за свободу, – йдеться у повідомленні.
Оновлено. Губернатор Бєлгородської області повідомив, що на територію Грайворонського округу зайшла диверсійно-розвідувальна група.
– Збройні сили РФ разом із прикордонною службою, Росгвардією і ФСБ вживають необхідних заходів щодо ліквідації противника. Подробиці буду повідомляти, – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, сьогодні вдень у Бєлгородській області Росії було знищено прикордонний пункт.
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