Бойові дії у Бєлгородській області є проявом спротиву всередині Росії – ЦНС

Бойові дії у Бєлгородській області є проявом спротиву всередині Росії, а також наслідком агресивної політики путінського режиму.

Про це заявили у Центрі стратегічних комунікацій.

Зазначається, що після перемоги над РФ на полі бою питання “смуги безпеки” буде одним із ключових під час переговорів про майбутнє співіснування України з північним сусідом.

– Україна вимагатиме створення демілітаризованої зони безпеки у прикордонних до нашої держави російських регіонах, оскільки саме звідти агресор завдає масованих обстрілів. Події збройних виступів та акцій з боку сил спротиву всередині РФ набувають ознак тенденції та дають підстави прогнозувати продовження процесу демілітаризації агресивної путінської Росії, – йдеться у повідомленні ЦНС.

Зазначимо, що відповідальність за події у Бєлгородській області взяли на себе громадяни РФ з РДК – російського добровольчого корпусу та легіону Свобода Росії.

Фото: РДК

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