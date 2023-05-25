У Рівненській області пролунали вибухи.

Перед цим в регіоні була оголошена повітряна тривога.

Портали, що відстежують активність ворожих дронів перед цим повідомляли, що іранські дрони, випущені Росією, прямували в напрямку західних регіонів України.

Наразі військові чи представники влади не коментували інформацію про вибухи в Рівненській області.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 456-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Де зараз повітряна тривога – дивіться в онлайн-карті повітряних тривог в Україні.

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