У збитого суддею нацгвардійця Бондаренка залишилося троє дітей: коли церемонія прощання

Внаслідок аварії на блокпосту у Києві загинув 23-річний нацгвардієць з Черкащини Вадим Бондаренко – в нього залишилося троє дітей. У неділю, 28 травня, відбудеться церемонія прощання.

Про це повідомляють у Telegram-каналі Тальне.Головне.

Як стало відомо, загиблий нацгвардієць родом із міста Тальне Черкаської області. Хлопець із початку війни проходив термінову службу. У нього залишилося троє дітей: двоє всиновлених, а також рідна донька, якій всього два рочки. Батько зараз перебуває у Бахмуті, брат загиблого теж на фронті, а дружина – за кордоном.

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко розповів, що до початку повномасштабного вторгнення Вадим Бондаренко проходив строкову службу в Черкасах. Невдовзі був переведений до Києва. З початком активних бойових дій рвався на передову. Але підрозділ Вадима виконував важливі завдання у столиці.

– Він був потрібен тут. Сьогодні Вадима не стало. Нацгвардієць загинув під час служби внаслідок трагічної ДТП на блокпосту. Мої щирі співчуття рідним і близьким, – написав Клименко у своєму Facebook.

Коли відбудеться церемонія прощання

Прощання із Вадимом Бондаренком відбудеться у неділю, 28 травня, о 12:30 у місті Тальне (Черкаська область).

Церемонію організують біля пам’ятника Героям Небесної Сотні та захисникам України.

Що відомо про смертельну ДТП

Близько опівночі 26 травня голова Макарівського райсуду Олексій Тандир на Лексусі збив військовослужбовця Нацгвардії Вадима Бондаренко на одному з блокпостів Києва.

Від отриманих травм нацгвардієць загинув.

Суддю Тандира затримали. За даними прокуратури, на момент ДТП він “мав візуальні клінічні ознаки сп’яніння”, проте відмовився пройти перевірку на вміст алкоголю та наркотичних речовин.

Тож у судді примусово відібрали біологічні зразки та направили на експертизу. Йому також повідомили про підозру.

Тим часом у суді, де головував Олексій Тандир, заявили, що “не знають усіх подробиць моторошної події, що сталась”, однак висловлюють “щирі співчуття родині загиблого й розділяють сум і біль”.

– Наголошуємо, що в Макарівському районному суді нульова толерантність до вживання алкоголю за кермом! Ми жодним чином не виправдовуємо дії голови суду та виступаємо за повне та неупереджене розслідування цієї події. Колектив суду буде надавати максимальне сприяння при здійсненні всіх процесуальних дій, тож сподіваємося, що й суддя, за участі якого стався цей жахливий трагічний випадок, надаватиме максимальне сприяння слідству, щоб не підривати авторитет судової влади та довіру суспільства до суддів, – йдеться у заяві Макарівського суду.

За фактом ДТП за участі судді розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286-1 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами в стані сп’яніння). Йому загрожує до 10 років ув’язнення.

Фото: Тальне.Головне

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