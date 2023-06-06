ГУР: Підрив Каховської ГЕС посилює загрозу ядерної катастрофи
Підрив російськими окупантами греблі Каховського водосховища є очевидним терактом і воєнним злочином, який стане доказом для міжнародного трибуналу.
На цьому наголосили в Головному управлінні розвідки Міноборони України.
– Цей терористичний акт створив смертельну небезпеку для українських громадян у населених пунктах по обидва береги Дніпра нижче від Каховського водосховища.
Це беззаперечний акт екоциду та очевидний воєнний злочин, вплив якого виходить далеко за межі України й зачіпає екосистему всього Чорноморського регіону, – зазначають у ГУР.
Також, додають представники ГУР, цей злочин посилює загрозу ядерної катастрофи, оскільки наповнюваність ставків-охолоджувачів Запорізької атомної електростанції залежить від рівня води в Дніпрі.
Українські розвідники певні: підрив Каховської ГЕС є ознакою паніки путінського режиму та намаганням ускладнити дії українських Сил безпеки й оборони.
Зауважимо, що близько 02:30 6 червня російські окупанти підірвали Каховську ГЕС.
За даними Укргідроенерго, підрив стався зсередини машинної зали.
Унаслідок цього Каховську ГЕС повністю зруйновано. Станція відновленню не підлягає.
Через підрив рівень води в Каховському водосховищі стрімко знижується, що є додатковою загрозою для тимчасово окупованої Запорізької АЕС.
Вода з Каховського водосховища необхідна для того, щоб станція отримувала підживлення для конденсаторів турбін і систем безпеки ЗАЕС.
Зараз станційний ставок-охолоджувач наповнений. Український персонал ЗАЕС моніторить усі показники.
Уважно стежать за ситуацією і експерти Міжнародного агентства з атомної енергії, які перебувають на Запорізькій АЕС.
Наразі, за даними МАГАТЕ, на станції немає безпосереднього ризику для ядерної безпеки.
Нагадаємо, що після захоплення Каховської ГЕС у Головному управлінні розвідки повідомляли про те, що окупанти здійснили основні роботи із замінування.
Шлюзи та опори було додатково заміновано в квітні 2022 року, а на самій греблі загарбники встановили тентовані вантажівки з вибухівкою.
Джерело: ГУР
Фото: Укргідроенерго