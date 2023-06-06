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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

ГУР: Підрив Каховської ГЕС посилює загрозу ядерної катастрофи

Каховська ГЕС

Підрив російськими окупантами греблі Каховського водосховища є очевидним терактом і воєнним злочином, який стане доказом для міжнародного трибуналу.

На цьому наголосили в Головному управлінні розвідки Міноборони України.

– Цей терористичний акт створив смертельну небезпеку для українських громадян у населених пунктах по обидва береги Дніпра нижче від Каховського водосховища.

Це беззаперечний акт екоциду та очевидний воєнний злочин, вплив якого виходить далеко за межі України й зачіпає екосистему всього Чорноморського регіону, – зазначають у ГУР.

Також, додають представники ГУР, цей злочин посилює загрозу ядерної катастрофи, оскільки наповнюваність ставків-охолоджувачів Запорізької атомної електростанції залежить від рівня води в Дніпрі.

Українські розвідники певні: підрив Каховської ГЕС є ознакою паніки путінського режиму та намаганням ускладнити дії українських Сил безпеки й оборони.

Зауважимо, що близько 02:30 6 червня російські окупанти підірвали Каховську ГЕС.

За даними Укргідроенерго, підрив стався зсередини машинної зали.

Унаслідок цього Каховську ГЕС повністю зруйновано. Станція відновленню не підлягає.

Через підрив рівень води в Каховському водосховищі стрімко знижується, що є додатковою загрозою для тимчасово окупованої Запорізької АЕС.

Вода з Каховського водосховища необхідна для того, щоб станція отримувала підживлення для конденсаторів турбін і систем безпеки ЗАЕС.

Зараз станційний ставок-охолоджувач наповнений. Український персонал ЗАЕС моніторить усі показники.

Уважно стежать за ситуацією і експерти Міжнародного агентства з атомної енергії, які перебувають на Запорізькій АЕС.

Наразі, за даними МАГАТЕ, на станції немає безпосереднього ризику для ядерної безпеки.

Нагадаємо, що після захоплення Каховської ГЕС у Головному управлінні розвідки повідомляли про те, що окупанти здійснили основні роботи із замінування.

Шлюзи та опори було додатково заміновано в квітні 2022 року, а на самій греблі загарбники встановили тентовані вантажівки з вибухівкою.

Джерело: ГУР

Фото: Укргідроенерго

Вибух, ЗАЕС, Каховська ГЕС, МАГАТЕ, Розвідка, Російська агресія, РФ
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