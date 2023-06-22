Заїхати до Криму із Запоріжжя неможливо – Федоров про вибух на Чонгарському мосту
22 червня після вибуху на Чонгарському мосту стало неможливо заїхати до Криму із тимчасово окупованої Запорізької області.
Про це із посиланням на дані від місцевих жителів в ефірі загальнонаціонального телемарафону Єдині новини повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.
Тепер, каже Іван Федоров, людей із пункту пропуску Чонгар відправляють до Армянська.
Цей факт, наголошує мер Мелітополя, є дуже промовистим.
– Якщо раніше колаборанти та окупанти запевняли, що у разі просування ЗСУ точно зможуть втекти до Криму, то тепер зможуть втекти хіба що до в’язниці, – переконаний Іван Федоров.
Нагадаємо, що вночі 22 червня на Чонгарському мосту стався вибух.
Цей міст сполучає Херсонську область із тимчасово окупованим Кримом.
Очільник окупаційного уряду Криму Сергій Аксьонов відразу ж заявив про удар по мосту.
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