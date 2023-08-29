Поблизу кордону Білорусі з Україною вночі вибухнули кілька мін – Беларускі Гаюн

Вночі 29 серпня, близько 03:30, на залізничному мосту за 800 м від залізничної станції Словечно в Гомельській області Білорусі здетонувало кілька протитанкових мін ТМ-62М.

Про це повідомила моніторингова група Беларускі Гаюн із посиланням на “пролукашенківські канали”.

Вони також поширили фото, зроблене із території Білорусі, на якому видно зруйноване залізничне полотно прямо на кордоні з Україною.

На ньому також можна побачити прикордонний стовп.

– Повідомляється, що попередньо це сталося через удар блискавки. Внаслідок вибуху пошкоджено опору мосту та зруйновано залізничне полотно в обидва боки. Інформації щодо постраждалих немає, – зазначає Беларускі Гаюн.

Речник Держприкордонслужби України Андрій Демченко у коментарі Радіо Свобода підтвердив, що міни здетонували “на одному напрямку поруч із лінією кордону” внаслідок удару блискавки.

– За наявною інформацією, ніхто не постраждав. Окремо додам, що поблизу лінії кордону діє обмеження на пересування громадян. Тому мінні загородження на певних важливих для безпеки України напрямках загрожують лише тим, хто хоче прийти до нас із війною, – зазначив він.

Фото: Беларускі Гаюн

Джерело : Радіо Свобода

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