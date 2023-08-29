Заробили майже 4 млн грн: у Чернігівській області викрили схему ухиляння від призову

У Чернігівській області викрили ще одну корупційну схему ухилення від призову, за допомогою якої військовозобов’язані чоловіки могли виїжджати за кордон України.

За даними Служби безпеки України, організаторкою оборудки виявилася очільниця одного з міських центрів надання адміністративних послуг (ЦНАП), яка залучила до незаконної діяльності ще трьох спільників.

За суму від $2,5 тис. вони допомагали ухилянтам уникнути мобілізації на підставі фіктивних довідок для військовослужбовців, які виїжджають за кордон. Використовуючи ці підробки, вони забезпечували клієнтів дозволами на виїзд за кордон на постійне місце проживання.

Так зловмисники незаконно заробили під час мобілізації в умовах воєнного стану майже 4 млн грн. Організаторка разом зі спільниками використовувала особисті зв’язки у місцевому військкоматі та міграційній службі для реалізації схеми.

У СБУ дізналися, що для “немісцевих” клієнтів посадовиця ЦНАПу особисто займалась питаннями зміни адреси реєстрації. Це було необхідно, щоб ухилянтів можна було поставити на облік і потім “списати” саме через місцевий військкомат.

Двоє спільників підшукували клієнтів серед потенційних призовників та діяли як посередники для передавання грошей.

Ще один фігурант – представник кримінального світу, який перебуває за кордоном, звідки він координував діяльність учасників оборудки.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили всім чотирьом зловмисникам про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 1 ст. 114-1 (Перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань);

ч. 3 ст. 332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України).

Троє з них перебувають під вартою без права внесення застави. Зловмисникам загрожує до дев’яти років тюремного ув’язнення з конфіскацією майна.

Ще один фігурант переховується за кордоном. Його планують оголосити у міжнародний розшук. Водночас перевіряється причетність до оборудки посадовців місцевих військкоматів і міграційної служби.

Джерело : СБУ

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