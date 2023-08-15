До $5 тис. за “важкі діагнози”: в Житомирі викрили схему ухиляння від призову

Служба безпеки України викрила в Житомирі незаконну схему ухиляння від призову та виїзду за кордон військовозобов’язаних громадян.

До неї причетна голова обласної військово-лікарської комісії. За даними слідства, вона діяла в змові з працівниками обласного військкомату (територіального центру комплектування та соцпідтримки), адвокатом і посадовицею місцевої лікарні.

Як діяла схема

Потенційним призовникам пропонували за гроші оформити фейкові медичні довідки про непридатність до військової служби за станом здоров’я.

У ці “документи” вписували неіснуючі важкі діагнози. Це дозволяло ухилянтам уникнути призову до армії та виїжджати за межі України.

– Вартість таких “послуг” становила від $2,5 до $5 тис. Сума залежала від терміновості “замовлення”, – уточнили в СБУ.

Учасники схеми розподіляли гроші між собою. При цьому між ними були чітко розподілені “обов’язки”: адвокат підбирав “клієнтів”, голова ВЛК та працівниця медзакладу фальсифікували довідки, працівники ТЦК “супроводжували” ухилянтів.

Голову військово-лікарської комісії, адвоката і працівницю медустанови затримали “на гарячому” під час отримання хабаря від чергового “клієнта”.

Під час обшуків у службових кабінетах і за місцями проживання вдалося виявити понад $35 тис. і документи, що підтверджують нелегальну діяльність.

Учасникам схеми повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу:

прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою (ч. 3 ст. 368);

незаконне переправлення осіб через держкордон України (ч. 3 ст. 332).

Наразі фігуранти перебувають під вартою. Вирішується питання про притягнення до відповідальності всіх учасників схеми, зокрема працівників обласного ТЦК.

Як відомо, в Україні звільнять усіх обласних військкомів (керівників обласних ТЦК). Замість них призначать людей, які пройшли війну і нетерпимі до корупції.

Джерело : СБУ

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