До $5 тис. за “важкі діагнози”: в Житомирі викрили схему ухиляння від призову
Служба безпеки України викрила в Житомирі незаконну схему ухиляння від призову та виїзду за кордон військовозобов’язаних громадян.
До неї причетна голова обласної військово-лікарської комісії. За даними слідства, вона діяла в змові з працівниками обласного військкомату (територіального центру комплектування та соцпідтримки), адвокатом і посадовицею місцевої лікарні.
Як діяла схема
Потенційним призовникам пропонували за гроші оформити фейкові медичні довідки про непридатність до військової служби за станом здоров’я.
У ці “документи” вписували неіснуючі важкі діагнози. Це дозволяло ухилянтам уникнути призову до армії та виїжджати за межі України.
– Вартість таких “послуг” становила від $2,5 до $5 тис. Сума залежала від терміновості “замовлення”, – уточнили в СБУ.
Учасники схеми розподіляли гроші між собою. При цьому між ними були чітко розподілені “обов’язки”: адвокат підбирав “клієнтів”, голова ВЛК та працівниця медзакладу фальсифікували довідки, працівники ТЦК “супроводжували” ухилянтів.
Голову військово-лікарської комісії, адвоката і працівницю медустанови затримали “на гарячому” під час отримання хабаря від чергового “клієнта”.
Під час обшуків у службових кабінетах і за місцями проживання вдалося виявити понад $35 тис. і документи, що підтверджують нелегальну діяльність.
Учасникам схеми повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу:
- прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою (ч. 3 ст. 368);
- незаконне переправлення осіб через держкордон України (ч. 3 ст. 332).
Наразі фігуранти перебувають під вартою. Вирішується питання про притягнення до відповідальності всіх учасників схеми, зокрема працівників обласного ТЦК.
Як відомо, в Україні звільнять усіх обласних військкомів (керівників обласних ТЦК). Замість них призначать людей, які пройшли війну і нетерпимі до корупції.
Російська армія знищила восени і взимку половину української енергетичної інфраструктури. Це і мережі, і об‘єкти генерації різних типів. Україна втратила майже половину енергетичних об’єктів – це і через обстріли, і через окупацію. Мінус 78% потужностей ТЕС, 12% ГЕС, понад 20% сонячної та вітрової генерації та 44 атомної.Ольга Читайло