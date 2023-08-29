Заработали почти 4 млн грн: в Черниговской области разоблачили схему уклонения от призыва

В Черниговской области разоблачили еще одну коррупционную схему уклонения от призыва, с помощью которой военнообязанные мужчины могли выезжать за границу Украины.

По данным Службы безопасности Украины, организатором сделки оказалась руководительница одного из городских центров предоставления административных услуг (ЦПАУ), которая привлекла к незаконной деятельности еще трех сообщников.

За сумму от $2,5 тыс. они помогали уклонистам избежать мобилизации на основании фиктивных справок для военнослужащих, выезжающих за границу. Используя эти подделки, они обеспечивали клиентов разрешениями на выезд за границу на постоянное место жительства.

Так злоумышленники незаконно заработали во время мобилизации в условиях военного положения почти 4 млн грн. Организатор вместе с сообщниками использовала личные связи в местном военкомате и миграционной службе для реализации схемы.

В СБУ узнали, что для “неместных” клиентов чиновница ЦПАУ лично занималась вопросами изменения адреса регистрации. Это было необходимо, чтобы уклонистов можно было поставить на учет и потом “списать” именно через местный военкомат.

Двое сообщников подыскивали клиентов среди потенциальных призывников и действовали как посредники для передачи денег.

Еще один фигурант — представитель криминального мира, который находится за границей, откуда он координировал деятельность участников сделки.

Сейчас следователи Службы безопасности сообщили всем четырем злоумышленникам о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 1 ст. 114-1 (Воспрепятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований);

ч. 3 ст. 332 (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины).

Трое из них находятся под стражей без права внесения залога. Злоумышленникам грозит до девяти лет тюремного заключения с конфискацией имущества.

Еще один фигурант скрывается за границей. Его планируют объявить в международный розыск. В то же время проверяется причастность к сделке должностных лиц местных военкоматов и миграционной службы.

Источник : СБУ

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.