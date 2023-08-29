Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные Статьи
Девятая годовщина кровавого августа: главные факты об Иловайском котле
Как узнать, готов ли паспорт гражданина Украины онлайн — инструкция
Ошибка — это единственный вариант: как могла произойти авиакатастрофа, в которой погибли Джус, Проказин и Минка
Усик победил Дюбуа техническим нокаутом в девятом раунде
Усик – Дюбуа: букмекеры назвали фаворита боя
Происшествия
Юлия Захарченко, редактор ленты

Заработали почти 4 млн грн: в Черниговской области разоблачили схему уклонения от призыва

Заработали почти 4 млн грн: в Черниговской области разоблачили схему уклонения от призыва
Фото: СБУ

В Черниговской области разоблачили еще одну коррупционную схему уклонения от призыва, с помощью которой военнообязанные мужчины могли выезжать за границу Украины.

По данным Службы безопасности Украины, организатором сделки оказалась руководительница одного из городских центров предоставления административных услуг (ЦПАУ), которая привлекла к незаконной деятельности еще трех сообщников.

За сумму от $2,5 тыс. они помогали уклонистам избежать мобилизации на основании фиктивных справок для военнослужащих, выезжающих за границу. Используя эти подделки, они обеспечивали клиентов разрешениями на выезд за границу на постоянное место жительства.

Так злоумышленники незаконно заработали во время мобилизации в условиях военного положения почти 4 млн грн. Организатор вместе с сообщниками использовала личные связи в местном военкомате и миграционной службе для реализации схемы.

В СБУ узнали, что для “неместных” клиентов чиновница ЦПАУ лично занималась вопросами изменения адреса регистрации. Это было необходимо, чтобы уклонистов можно было поставить на учет и потом “списать” именно через местный военкомат.

Заработали почти 4 млн грн: в Черниговской области разоблачили схему уклонения от призыва

Фото: СБУ

Двое сообщников подыскивали клиентов среди потенциальных призывников и действовали как посредники для передачи денег.

Еще один фигурант — представитель криминального мира, который находится за границей, откуда он координировал деятельность участников сделки.

Сейчас следователи Службы безопасности сообщили всем четырем злоумышленникам о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 1 ст. 114-1 (Воспрепятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований);
  • ч. 3 ст. 332 (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины).

Трое из них находятся под стражей без права внесения залога. Злоумышленникам грозит до девяти лет тюремного заключения с конфискацией имущества.

Еще один фигурант скрывается за границей. Его планируют объявить в международный розыск. В то же время проверяется причастность к сделке должностных лиц местных военкоматов и миграционной службы.

Читайте также
До $5 тыс. за “тяжелые диагнозы”: в Житомире разоблачили схему уклонения от призыва
На Житомирщині зробили "бізнес" на ухилянтах

Источник: СБУ
Война в Украине, Деньги, мобілізація, СБУ, Черниговская область
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Правительство перераспределило 1,7 млрд грн на восстановление Украины — Шмыгаль
Заработали почти 4 млн грн: в Черниговской области разоблачили схему уклонения от призыва
Нашли сюрприз в нише для запаски: через границу с Венгрией женщина пыталась вывезти мужчину
Заработали почти 4 млн грн: в Черниговской области разоблачили схему уклонения от призыва
Молчание громче слов: Зеленский почтил память защитников Украины
Володимир Зеленський
В Германии расследуют, как местная электроника оказалась в российских БпЛА Орлан
БпЛА Орлан-10 армії РФ
Вблизи границы Беларуси с Украиной ночью взорвались несколько мин — Беларускі Гаюн
Вибух поблизу кордону Білорусі з Україною
Игры
Видео
Какое количество F-16 изменит ход войны: рассказывает самый смертоносный американский пилот Дэн Хэмптон

Извините, этот текст доступен только на “украинский”.

Наталья Луценко
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 00:00 (29.08.2023)
Заработали почти 4 млн грн: в Черниговской области разоблачили схему уклонения от призыва
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 23:30 (28.08.2023)
Заработали почти 4 млн грн: в Черниговской области разоблачили схему уклонения от призыва
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 23:00 (28.08.2023)
Заработали почти 4 млн грн: в Черниговской области разоблачили схему уклонения от призыва
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 22:30 (28.08.2023)
Заработали почти 4 млн грн: в Черниговской области разоблачили схему уклонения от призыва
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь