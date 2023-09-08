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Ілля Нежигай, редактор стрічки

Слідом за Брянськом: у російському Курську також пролунали вибухи

Вибух - дим після вибуху
Фото: Pixabay

У російському Курську пролунали вибухи в ніч проти 8 вересня.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Також в мережі публікується відео з Курська, де чутно звуки вибухів.

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Росіяни пишуть, що вибух було чутно в мікрорайоні “Сєвєро-западний”.

Примітно, що в чаті місцеві мешканці пишуть про щонайменше три вибухи протягом доби. Так, за даними жителів Курська, перший вибух стався приблизно о 3:00 7 вересня, другий – близько 17:55, коли ж третій о 23:22.

Наразі влада російського міста чи області не коментувала інформацію про вибухи.

Де знаходиться Курськ

Курськ розташований на північ від українських Сум. Територія Курської області часто слугує об’єктом для російських військ, щоб обстрілювати прикордонні території Сумщини.

Разом з тим, це не перший вибух на території Росії в ніч проти 8 вересня. “Бавовну” також чули жителі Брянська, де внаслідок атаки невідомого БпЛА загорівся завод з виробництва мікроелектроніки.

Вибух, Курськ, Росія
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