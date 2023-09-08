У Брянську БпЛА атакували завод мікроелектроніки, спалахнула пожежа
У російському Брянську безпілотники атакували промисловий об’єкт.
Як заявив губернатор Брянської області Олександр Богомаз, внаслідок атаки БпЛА сталося загоряння адміністративної будівлі. Постраждалих немає.
Після повідомлення Богомаза російське Міноборони відзвітувало про перехоплення над Брянськом двох безпілотників. Один з них був нібито знищений у повітрі.
За даними росЗМІ, в Брянську дрони атакували завод Кремній Ел – одне з найбільших підприємств мікроелектроніки в Росії.
Нагадаємо, сьогодні вранці у Москві сталася пожежа на заводі Салют, де виготовляють двигуни для авіації.
На підприємстві зайнялася лабораторія, де зберігався горючий натрій. Із будівлі евакуювали людей, а пожежі надали підвищений рівень небезпеки.
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