Окупанти перекинули всі великі десантні кораблі з Криму до російських пунктів базування – Гуменюк

Російські окупанти перекинули всі свої десантні кораблі з Криму, оскільки бояться можливих атак українських військових.

Про це в ефірі телемарафону Єдині новини заявила керівниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталя Гуменюк.

– В Чорному морі корабельне угруповання продовжує маневрувати в тому самому районі, який вважає для себе відносно безпечним зараз, тяжіючи до східного узбережжя Криму аж у напрямку Новоросійська. До речі, великі десантні кораблі перебазовані вже в ті пункти базування, які суто російські, вони вже не довіряють кримським пунктам базування, – сказала вона.

Гуменюк розповіла, що ракетоносіїв у Чорному морі на бойовому чергуванні наразі немає. Там фіксують 10 кораблів та катерів.

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– Але іноді ворог “виводить на прогулянку”, так би мовити, той самий Циклон, який вони ввели до складу флоту, не провівши його нормальних випробувань ні ходових, ні вогневих, – зазначила речниця Сил оборони Півдня.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 575-ту добу.

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