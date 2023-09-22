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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

У Криму знову лунають вибухи: цього разу в Саках

вибух
Фото: Pixabay

У тимчасово окупованому Криму знову прогриміли потужні вибухи. Цього разу місцеві жителі півострова почули звуки вибухів у Саках.

День тому, 21 вересня, Служба безпеки України спільно з ВМС ЗСУ вже завдали масштабного вогневого удару по військовому аеродрому Саки у Криму.

За даними Збройних сил України, тоді на летовищі було щонайменше 12 бойових літаків (Су-24 і Су-30), а також ПЗРК Панцир.

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У СБУ додали, що на цьому аеродромі перебувала база підготовки операторів БПЛА Mojaher, які використовують окупанти для координації вогню і повітряних атак.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 576-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Війна в Україні, Вибух, Крим, Росія
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