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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Росіяни біля Керченської протоки ховають свої кораблі поміж цивільних суден – Гуменюк

російський корабель
Фото: Depositphotos

Російські військові біля Керченської протоки створили буферну зону, щоб сховати свої кораблі.

Про це в ефірі Єдиних новин заявила речниця Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк.

За її словами, росіяни намагаються маневрувати в акваторії Чорного моря, щоб знайти більш-менш безпечне місце для базування кораблів Чорноморського флоту РФ, адже в кримських бухтах їм вже не спокійно.

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Зараз корабельне угруповання росіян налічує 10 одиниць: дев’ять кораблів у Чорному та один корабель в Азовському морі. Ракетоносії останнім часом на бойовому чергуванні з’являються рідко.

Проте росіяни ввели до складу свого корабельного угруповання малий ракетоносій, який може нести до восьми ракет. Але цей корабель ще жодного пуску не здійснив.

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Кораблі РФ

Наталя Гуменюк наголосила, що російські військові намагаються ховати свої кораблі поміж цивільних суден. Таким чином окупанти себе захищають.

— Той самий оглядовий райончик, який вони утворили неподалік Керченської протоки нібито для огляду цивільних суден, є фактично буферною зоною, де вони накопичують цивільні судна, щоб мати таке загородження. Як вони завжди користуються цивільним населенням, так і цивільним судноплавством, — сказала речниця Сил оборони півдня.

Нагадаємо, що надводний дрон СБУ SeaBaby (Морський малюк) уразив російський ракетний корабель Самум поблизу Севастопольської бухти.

Війна в Україні, Крим, Чорноморський флот РФ
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