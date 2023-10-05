Хтось із місцевих міг бути навідником удару: Клименко розповів подробиці прильоту по селу Гроза
Удар російської ракети по селу Гроза Куп’янського району Харківської області був настільки точний, тому є підозра, що навідником міг бути хтось із місцевих.
Про це в ефірі Єдиних новин повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.
О 13:24 відбувся ракетний удар. Ворожа ракета прилетіла у магазин і кафе, де в цей час перебувало близько 60 людей — у селі проходив поминальний обід.
На жаль, 49 людей загинуло, серед них шестирічна дівчинка. Семеро людей отримали тяжкі поранення — їх усіх зараз оперують в лікарнях. Поки не відомо, яким саме озброєнням росіяни вдарили по селу: це могла бути ракета, або керована авіабомба, або фугасна бомба.
За словами Клименка, вдалося встановити особи 29 загиблих. Інші тіла направили до медико-експертних закладів міста Харкова.
— Хочу зазначити, що у селі Гроза проживало 330 мешканців і якраз з кожної сім’ї, з кожного двору одна людина була присутня на цьому поминальному обіді. Тому це така жахлива трагедія для цього населеного пункту та й України, — наголосив міністр.
Очільник Міністерства внутрішніх справ наголосив, що удар по магазину-кафе був дуже точним, адже саме приміщення невеликого розміру, тому є підозри у Служби безпеки та у поліції, що хтось із місцевих міг навести.
Зараз на місці події працює 150 поліціянтів, 55 працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій та 60 медиків.
Завантаження
Більшість членів Конгресу США виступає за продовження підтримки України, тож наступний пакет допомоги буде ухвалено попри зміну спікера в Палаті представників. Про це заявив координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі й закликав конгресменів не зволікати з рішенням.Оксана Лотоцька