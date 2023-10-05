Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
У Києві брат із сестрою стрибнули з 24 поверху
Моторошна аварія автобуса у Венеції: серед загиблих – четверо українців
Пояснюємо
З 1 жовтня штрафи до 150%: що буде за роботу без РРО та хто може не встановлювати касові апарати
У жорстокому бою загинули багато окупантів – ГУР про висадку десанту в Криму
Вдарив по обличчю та у сердце: на Київщині чоловік через ревнощі вбив доньку та напав на сина
Надзвичайні події
Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Хтось із місцевих міг бути навідником удару: Клименко розповів подробиці прильоту по селу Гроза

Хтось із місцевих міг бути навідником удару: Клименко розповів подробиці прильоту по селу Гроза
Фото: Нацполіція

Удар російської ракети по селу Гроза Куп’янського району Харківської області був настільки точний, тому є підозра, що навідником міг бути хтось із місцевих.

Про це в ефірі Єдиних новин повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

О 13:24 відбувся ракетний удар. Ворожа ракета прилетіла у магазин і кафе, де в цей час перебувало близько 60 людей — у селі проходив поминальний обід.

Зараз дивляться

На жаль, 49 людей загинуло, серед них шестирічна дівчинка. Семеро людей отримали тяжкі поранення — їх усіх зараз оперують в лікарнях. Поки не відомо, яким саме озброєнням росіяни вдарили по селу: це могла бути ракета, або керована авіабомба, або фугасна бомба.

За словами Клименка, вдалося встановити особи 29 загиблих. Інші тіла направили до медико-експертних закладів міста Харкова.

— Хочу зазначити, що у селі Гроза проживало 330 мешканців і якраз з кожної сім’ї, з кожного двору одна людина була присутня на цьому поминальному обіді. Тому це така жахлива трагедія для цього населеного пункту та й України, — наголосив міністр.

Очільник Міністерства внутрішніх справ наголосив, що удар по магазину-кафе був дуже точним, адже саме приміщення невеликого розміру, тому є підозри у Служби безпеки та у поліції, що хтось із місцевих міг навести.

удар по селу Гроза

Фото: міністр Ігор Клименко

Зараз на місці події працює 150 поліціянтів, 55 працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій та 60 медиків.

загиблі, Ракетні удари Росії, Харківська область
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Абсолютно свідомий теракт: Зеленський обіцяє відповідь на удар по магазину на Харківщині
Володимир Зеленський
49 загиблих. РФ обстріляла кафе та магазин у селі Гроза на Харківщині
Обстріл села Гроза
Зеленський скликає нараду з урядовцями після свого візиту на Харківщину
Нарада Зеленського в Харківській області
Аварія автобуса у Венеції та атака дронів у РФ: головні події ночі та ранку 4 жовтня
Головне за ніч 4 жовтня
РФ підтвердила використання іранських 122-мм ракет проти України
іранські ракети

Завантаження

Ігри
Відео
Суперечки в Конгресі США: що буде з підтримкою України

Більшість членів Конгресу США виступає за продовження підтримки України, тож наступний пакет допомоги буде ухвалено попри зміну спікера в Палаті представників. Про це заявив координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі й закликав конгресменів не зволікати з рішенням.

Оксана Лотоцька
Наживо з Вашингтона | Новий закон ВР, який варто знати | Новини Факти ICTV за 04.10.2023
Хтось із місцевих міг бути навідником удару: Клименко розповів подробиці прильоту по селу Гроза
Плащ-невидимка для ЗСУ | Шахраї продавали волонтерам уявні авто | Новини Факти ICTV за 04.10.2023
Хтось із місцевих міг бути навідником удару: Клименко розповів подробиці прильоту по селу Гроза
ДТП у Венеції: є загиблі | ЄС готує переговори про вступ… | Новини Факти ICTV за 04.10.2023
Хтось із місцевих міг бути навідником удару: Клименко розповів подробиці прильоту по селу Гроза
СБУ оголосила підозру окупанту | Репортаж на лінії вогню | Новини Факти ICTV за 04.10.2023
Хтось із місцевих міг бути навідником удару: Клименко розповів подробиці прильоту по селу Гроза
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь