Хтось із місцевих міг бути навідником удару: Клименко розповів подробиці прильоту по селу Гроза

Удар російської ракети по селу Гроза Куп’янського району Харківської області був настільки точний, тому є підозра, що навідником міг бути хтось із місцевих.

Про це в ефірі Єдиних новин повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

О 13:24 відбувся ракетний удар. Ворожа ракета прилетіла у магазин і кафе, де в цей час перебувало близько 60 людей — у селі проходив поминальний обід.

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На жаль, 49 людей загинуло, серед них шестирічна дівчинка. Семеро людей отримали тяжкі поранення — їх усіх зараз оперують в лікарнях. Поки не відомо, яким саме озброєнням росіяни вдарили по селу: це могла бути ракета, або керована авіабомба, або фугасна бомба.

За словами Клименка, вдалося встановити особи 29 загиблих. Інші тіла направили до медико-експертних закладів міста Харкова.

— Хочу зазначити, що у селі Гроза проживало 330 мешканців і якраз з кожної сім’ї, з кожного двору одна людина була присутня на цьому поминальному обіді. Тому це така жахлива трагедія для цього населеного пункту та й України, — наголосив міністр.

Очільник Міністерства внутрішніх справ наголосив, що удар по магазину-кафе був дуже точним, адже саме приміщення невеликого розміру, тому є підозри у Служби безпеки та у поліції, що хтось із місцевих міг навести.

Зараз на місці події працює 150 поліціянтів, 55 працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій та 60 медиків.

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