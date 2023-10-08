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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

РФ вгатила по Костянтинівці. Серед поранених – дитина

вибух дим
Фото: Getty Images

8 жовтня о 06:25 російські війська обстріляли Костянтинівку Донецької області.

Наразі, повідомляють у міській військовій адміністрації, відомо про пошкодження восьми житлових будинків.

Є дані про чотирьох поранених, серед яких – дев’ятирічна дитина.

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На місці працюють підрозділи Державної служби України з надзвичайних ситуацій та поліції.

Як повідомив журналістам начальник МВА Олексій Рослов, удар по місту було завданою ракетою Іскандер.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 592-гу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Костянтинівська МВА

Війна в Україні, Донецька область, Ракета, ракетний удар, Російська агресія, РФ
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