Тетяна Забожко, редакторка стрічки
РФ вгатила по Костянтинівці. Серед поранених – дитина
8 жовтня о 06:25 російські війська обстріляли Костянтинівку Донецької області.
Наразі, повідомляють у міській військовій адміністрації, відомо про пошкодження восьми житлових будинків.
Є дані про чотирьох поранених, серед яких – дев’ятирічна дитина.
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На місці працюють підрозділи Державної служби України з надзвичайних ситуацій та поліції.
Як повідомив журналістам начальник МВА Олексій Рослов, удар по місту було завданою ракетою Іскандер.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 592-гу добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
Джерело: Костянтинівська МВА
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