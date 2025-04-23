Потребує перевіркиМарія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
В Одесі пролунав вибух: у ЗСУ попереджали про ракетну небезпеку
В Одесі чули вибух близько 13:30 у середу, 23 квітня 2025 року.
Це сталося після оголошення повітряної тривоги, яка загалом тривала вісім хвилин.
Вибух в Одесі 23 квітня
Перед вибухом в Одесі Повітряні сили Збройних сил України попереджали про ракетну небезпеку для Одеської та Миколаївської областей.
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