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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

В Одесі пролунав вибух: у ЗСУ попереджали про ракетну небезпеку

рятувальник ДСНС
Фото: ДСНС

В Одесі чули вибух близько 13:30 у середу, 23 квітня 2025 року.

Це сталося після оголошення повітряної тривоги, яка загалом тривала вісім хвилин.

Вибух в Одесі 23 квітня

Перед вибухом в Одесі Повітряні сили Збройних сил України попереджали про ракетну небезпеку для Одеської та Миколаївської областей.

Зараз дивляться

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 155-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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Війна в Україні, Вибух, Одеса
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