В Одесі пролунав вибух: у ЗСУ попереджали про ракетну небезпеку

В Одесі чули вибух близько 13:30 у середу, 23 квітня 2025 року.

Це сталося після оголошення повітряної тривоги, яка загалом тривала вісім хвилин.

Вибух в Одесі 23 квітня

Перед вибухом в Одесі Повітряні сили Збройних сил України попереджали про ракетну небезпеку для Одеської та Миколаївської областей.

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