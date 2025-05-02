Убив 11 осіб за шість років: у Києві до довічного засудили 38-річного громадянина Узбекистану

Вироком колегії Голосіївського районного суду Києва 38-річному громадянину Узбекистану призначено покарання у вигляді довічного позбавлення волі. Іноземця визнано винним у скоєнні умисних убивств і розбійних нападів. Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

Вбивав протягом шести років

– Прокурори в суді довели, що 38-річний громадянин Узбекистану протягом шести років позбавив життя 3 жінок і 8 чоловіків. Ще одного потерпілого намагався вбити, але не зміг довести задумане до кінця, – йдеться в повідомленні.

Здебільшого його жертвами були люди без постійного місця проживання, з якими чоловік знайомився, вживав алкоголь, а потім убивав. Їхні тіла знаходили, але встановити обставини та причини смерті було вкрай важко.

Затримали у квітковому магазині

Засудженого затримали в Києві в січні 2024 року. Він зайшов до магазину квітів у Голосіївському районі та завдав продавчині понад 30 ударів ножем. Після цього забрав її золоті прикраси та втік. У скоєнні цього вбивства чоловік зізнався і почав у деталях розповідати про аналогічні злочини.

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Як скоював убивства

Так, 2018 року в Харкові засуджений працював на одному з ринків, де вбив знайомого сокирою, завдавши понад 30 ударів по голові та тулубу. Він кинув сокиру, документи і телефон у піч, забравши собі гроші вбитого. Після цього поїхав до Києва.

У серпні 2019 року після спільного вживання алкогольних напоїв він убив раніше знайомого безхатченка недалеко від станції метро Деміївська. Засуджений завдав йому безліч ударів ногами і руками, після чого схопив камінь і завдав ще вісім ударів по голові.

На початку вересня 2019 року іноземець побачив сплячого на землі свого давнього знайомого, який не мав постійного місця проживання. Напередодні в них був словесний конфлікт, тож засуджений, знайшовши шматок бетону неподалік, вдарив ним по голові знайомого. Від отриманих ушкоджень потерпілий помер.

У січні 2020 року, після вживання алкоголю з трьома чоловіками – батьком та його синами – у підвалі будинку в Оболонському районі, засуджений задушив усіх по черзі ременем для штанів, поки вони спали.

Наприкінці червня 2021 року у Святошинському районі засуджений підійшов до двірника і вдарив по голові. Коли той упав і знепритомнів, він планував його добити, але побачив поруч людей, тож поцупив гроші та поїхав із міста. Про напад на себе потерпілий у поліцію не повідомляв.

У червні 2023 року після знайомства та спільного розпивання алкогольних напоїв на території урочища Бабин Яр засуджений задушив жінку руками.

На початку липня 2023 року, недалеко від станції метро Почайна, чоловік познайомився зі своїм земляком. Вони пішли святкувати знайомство, а потім засуджений узяв шматок простирадла, на якому спав потерпілий, і виготовив із нього зашморг, щоб убивство здавалось самогубством.

Кількома днями пізніше в Оболонському районі він задушив жінку, яка звернулася до нього по допомогу з метою з’ясування необхідного для неї подальшого маршруту.

У середині липня 2023 року у Петропавлівській Борщагівці Київської області засуджений познайомився в супермаркеті з літнім чоловіком, якого відвів до закинутої будівлі та задушив джинсовою тканиною. Після цього закидав тіло померлого сміттям.

Сподівався на пом’якшення вироку

Кожну жертву злочинець добре пам’ятав і сподівався, що детальні розповіді та зізнання пом’якшать вирок. Суд, врахувавши доводи прокурорів, оцінив надані докази та визнав чоловіка винним в інкримінованих злочинах і призначив максимальне покарання.

Досудове розслідування проводили слідчі ГУ Нацполіції у м. Києві.

Фото: Офіс Генпрокурора

Джерело : Офіс генпрокурора

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