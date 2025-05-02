Убил 11 человек за шесть лет: в Киеве к пожизненному приговорили 38-летнего гражданина Узбекистана

Приговором коллегии Голосеевского районного суда Киева 38-летнему гражданину Узбекистана назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы. Иностранец признан виновным в совершении умышленных убийств и разбойных нападений. Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.

Убивал в течение шести лет

— Прокуроры в суде доказали, что 38-летний гражданин Узбекистана в течение шести лет лишил жизни 3 женщин и 8 мужчин. Еще одного потерпевшего пытался убить, но не смог довести задуманное до конца, — говорится в сообщении.

В основном его жертвами были люди без постоянного места жительства, с которыми мужчина знакомился, употреблял алкоголь, а затем убивал. Их тела находили, но установить обстоятельства и причины смерти было крайне трудно.

Задержали в цветочном магазине

Осужденного задержали в Киеве в январе 2024 года. Он зашел в магазин цветов в Голосеевском районе и нанес продавщице более 30 ударов ножом. После этого забрал ее золотые украшения и скрылся. В совершении этого убийства мужчина признался и начал в деталях рассказывать об аналогичных преступлениях.

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Как совершал убийства

Так, в 2018 году в Харькове осужденный работал на одном из рынков, где убил знакомого топором, нанеся более 30 ударов по голове и туловищу. Он бросил топор, документы и телефон в печь, забрав себе деньги убитого. После этого уехал в Киев.

В августе 2019 года после совместного употребления алкогольных напитков он убил ранее знакомого бездомного недалеко от станции метро Демеевская. Осужденный нанес ему множество ударов ногами и руками, после чего схватил камень и нанес еще восемь ударов по голове.

В начале сентября 2019 года иностранец увидел спящего на земле своего давнего знакомого, который не имел постоянного места жительства. Накануне у них был словесный конфликт, поэтому осужденный, найдя кусок бетона неподалеку, ударил им по голове знакомого. От полученных повреждений потерпевший скончался.

В январе 2020 года, после употребления алкоголя с тремя мужчинами — отцом и его сыновьями — в подвале дома в Оболонском районе, осужденный задушил всех по очереди ремнем для брюк, пока они спали.

В конце июня 2021 года в Святошинском районе осужденный подошел к дворнику и ударил по голове. Когда тот упал и потерял сознание, он планировал его добить, но увидел рядом людей, поэтому украл деньги и уехал из города. О нападении на себя пострадавший в полицию не сообщал.

В июне 2023 года после знакомства и совместного распития алкогольных напитков на территории урочища Бабий Яр осужденный задушил женщину руками.

В начале июля 2023 года, недалеко от станции метро Почайна, мужчина познакомился со своим земляком. Они пошли праздновать знакомство, а потом осужденный взял кусок простыни, на которой спал потерпевший, и изготовил из него петлю, чтобы убийство выглядело как самоубийство.

Несколькими днями позже в Оболонском районе он задушил женщину, которая обратилась к нему за помощью с целью выяснения необходимого для нее дальнейшего маршрута.

В середине июля 2023 года в Петропавловской Борщаговке Киевской области осужденный познакомился в супермаркете с пожилым мужчиной, которого отвел в заброшенное здание и задушил джинсовой тканью. После этого забросал тело умершего мусором.

Надеялся на смягчение приговора

Каждую жертву преступник хорошо помнил и надеялся, что подробные рассказы и признания смягчат приговор. Суд, учитывая доводы прокуроров, оценил предоставленные доказательства и признал мужчину виновным в инкриминируемых преступлениях и назначил максимальное наказание.

Досудебное расследование проводили следователи ГУ Нацполиции в г. Киеве.

Фото: Офис Генпрокурора

Источник : Офис генпрокурора

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