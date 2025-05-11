РФ після свого “перемир’я” атакувала Україну 108 дронами: скільки цілей знищено

Під час нічної атаки на Україну російські війська застосували 108 ударних безпілотників Shahed і дронів-імітаторів різних типів.

Нічна атака на Україну 11 травня: що відомо

Нічна атака на Україну 11 травня почалася за дві години після завершення так званого російського перемир’я на День перемоги.

Із російських Брянська, Шаталово, Міллерово, Приморсько-Ахтарська, Приморська на захопленій частині Запорізької області та Гвардійського в тимчасово окупованому Криму росіяни запустили 108 дронів.

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Авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та мобільні вогневі групи Сил оборони України збили 60 БпЛА.

Приземлили їх на сході, півночі, півдні та в центрі країни.

41 дрон-імітатор локаційно втрачений (минулося без негативних наслідків).

Унаслідок ворожої атаки постраждала Сумщина.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 173-тю добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Повітряні сили ЗСУ

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