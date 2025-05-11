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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

РФ після свого “перемир’я” атакувала Україну 108 дронами: скільки цілей знищено

ППО
Фото: Генштаб ЗСУ

Під час нічної атаки на Україну російські війська застосували 108 ударних безпілотників Shahed і дронів-імітаторів різних типів.

Нічна атака на Україну 11 травня: що відомо

Нічна атака на Україну 11 травня почалася за дві години після завершення так званого російського перемир’я на День перемоги.

Із російських Брянська, Шаталово, Міллерово, Приморсько-Ахтарська, Приморська на захопленій частині Запорізької області та Гвардійського в тимчасово окупованому Криму росіяни запустили 108 дронів.

Зараз дивляться

Авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та мобільні вогневі групи Сил оборони України збили 60 БпЛА.

Приземлили їх на сході, півночі, півдні та в центрі країни.

41 дрон-імітатор локаційно втрачений (минулося без негативних наслідків).

Унаслідок ворожої атаки постраждала Сумщина.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 173-тю добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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Дрони Shahed

Джерело: Повітряні сили ЗСУ
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