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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Вибухи в Умані: над містом маневрують дрони

дрони Шахед
Фото: Getty Images

Близько опівдня 7 травня прогриміли вибухи в Умані Черкаської області.

Вибухи в Умані 7 травня: що відомо

Вибухи в Умані 7 травня пролунали під час дронової атаки РФ.

За даними Повітряних сил ЗСУ, над містом літає дрон.

Зараз дивляться

Моніторингові канали повідомляють, що запущених росіянами безпілотників над Уманню – щонайменше чотири.

Керівник обласної військової адміністрації Ігор Табурець закликає особливо уважними бути людей не лише в Умані, а й у Черкаському районі, адже ворожі цілі, крім Умані, наразі фіксуються в районі Черкас та Шполи.

До слова, у Черкаському та Золотоніському районах сирени спрацювали ще о 05:14.

У Звенигородському районі повітряна тривога триває на годину менше – із 06:07.

Уманський район перебуває під атакою дронів із 07:42.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 169-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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Джерело: Повітряні сили ЗСУ, Ігор Табурець

атака дронами, Безпілотники, Війна в Україні, Дрони, Умань, Черкаська область
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