Вибухи в Умані: над містом маневрують дрони
Близько опівдня 7 травня прогриміли вибухи в Умані Черкаської області.
Вибухи в Умані 7 травня: що відомо
Вибухи в Умані 7 травня пролунали під час дронової атаки РФ.
За даними Повітряних сил ЗСУ, над містом літає дрон.
Моніторингові канали повідомляють, що запущених росіянами безпілотників над Уманню – щонайменше чотири.
Керівник обласної військової адміністрації Ігор Табурець закликає особливо уважними бути людей не лише в Умані, а й у Черкаському районі, адже ворожі цілі, крім Умані, наразі фіксуються в районі Черкас та Шполи.
До слова, у Черкаському та Золотоніському районах сирени спрацювали ще о 05:14.
У Звенигородському районі повітряна тривога триває на годину менше – із 06:07.
Уманський район перебуває під атакою дронів із 07:42.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 169-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Джерело: Повітряні сили ЗСУ, Ігор Табурець