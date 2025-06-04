РФ атакувала дроном АЗС на околиці Харкова: поранено працівника

Вибухи у Харкові пролунали зранку 4 червня. Постраждав працівник АЗС.

Як повідомив мер міста Ігор Терехов, попередньо ворог завдав удару безпілотником типу Молния по Київському району міста.

Вибухи у Харкові 4 червня

– За попередньою інформацією, ударний БпЛА типу Молния ударив по околиці міста у Київському районі. Зʼясовуємо деталі, – написав Терехов у своєму Telegram-каналі.

Трохи згодом Терехов уточнив, що під ударом опинилася заправка на виїзді з міста у бік окружної.

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– На щастя, минулося без загоряння. На жаль, є один постраждалий. Працівник АЗС зазнав поранення ноги, – додав він.

Наразі триває уточнення наслідків атаки. На місці працюють екстрені служби.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 197-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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