У ніч проти 8 вересня РФ завдала чергового масованого удару по Україні, зокрема — по Києву та області.

Ворог застосував балістичні, крилаті та протикорабельні ракети, а також реактивні ударні безпілотники типу Шахед.

На наслідки нічної атаки на Україну 8 вересня відреагували українські зірки.

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Атака на Україну 8 вересня: реакція зірок українського шоубізнесу

Акторка Наталка Денисенко опублікувала наслідки атаки на Київ, підписавши коротко: Реальність.

Блогерка Даша Квіткова написала, що ця ніч була дуже страшною і висловила надію, що з її авдиторією все добре.

На чергову масовану атаку РФ по українських містах відреагував і актор Тарас Цимбалюк. Він поцікавився у своїх підписників щодо їхнього стану після обстрілу, і поділився світлинами Костянтина та Влади Ліберових.

Фехтувальниця Ольга Харлан також вийшла на зв’язок із фоловерами після тривожної ночі. Спортсменка поширила відеодокази руйнувань у столиці.

Акторка Катерина Тишкевич висловила обурення бездіяльністю міжнародних інституцій. Тишкевич порівняла пережиті українцями нічні атаки зі сценарієм до Гри в кальмара та запитала, у чому сенс дипломатії, якщо цивільні продовжують гинути.

Також вона висловила щирі співчуття всім, хто зазнав втрат цієї ночі.

Софія Ротару також відреагувала на обстріл Києва 8 вересня. Співачка опублікувала фото Андріївської церкви, над якою здіймається величезний стовп чорного диму від влучання.

— Біль, — коротко підписала кадр Ротару, додавши емодзі розбитого серця.

Фото: Тарас Цимбалюк, Наталка Денисенко, Даша Квіткова

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