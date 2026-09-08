Зараз розглядаються кандидатури на посла України у Сполучених Штатах Америки. Перед ухваленням рішення потрібна детальніша інформація про них від Служби безпеки України та Національного антикорупційного бюро України.

Про це заявив президент Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання журналістів.

Зеленський про посла України в США

За словами Зеленського, є кілька кандидатур на посаду посла України у США. Однак поки президент не розкриває їхні особи.

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– Посол США потрібен. Patriot нам потрібні та багато всього. І посол потрібен. Тут дуже важливо не помилитись. Тому є кандидатури. Не буду поки що говорити, що це за кандидати. Але мені передусім потрібно отримати детальну довідку. І не тільки від СБУ, а й від НАБУ, – сказав він.

Як зазначив президент, він очікує на додаткову інформацію, після чого ухвалюватимуть рішення.

Нещодавно Зеленський заявив, що присвятив попередній день вирішенню низки кадрових питань, провів серію важливих зустрічей із керівниками силових і правоохоронних відомств.

Зокрема, він говорив з тимчасовим виконувачем обов’язків очільника СБУ Олександром Покладом, керівником Головного управління розвідки Міноборони Олегом Іващенком та керівником Офісу президента Кирилом Будановим. За підсумками цих перемовин уже ухвалено відповідні рішення.

Окрім цього, Зеленський зустрівся з директором НАБУ Семеном Кривоносом, керівником САП Олександром Клименком та генеральним прокурором Русланом Кравченком після розголосу справи Карфаген.

Після розмови Кравченко написав заяву про звільнення з посади. Тепер відповідне подання направлять на розгляд до Верховної Ради.

Нагадаємо, що 3 серпня президент Зеленський підписав указ про звільнення Ольги Стефанішиної з посади надзвичайного і повноважного посла України в США.

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