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Валентина Летяк, редакторка стрічки
3 хв.

У Києві після нічної атаки змінено рух трамваїв та автобусів: що відомо

трамвай у Києві
Фото: Unsplash

Внаслідок масованої комбінованої нічної атаки на Київ 17 червня у столиці пошкоджено контактну мережу, тимчасово вненсено зміни в рух громадського наземного транспорту.

Зміна руху транспорту у Києві 17 червня

Як повідомили повідомили в КМДА та Київпастрансі, через пошкодження контактної мережі тимчасово зупинений рух трамрамвайних маршрутів №15 та № 22.

Наразі ремонтні бригади усувають наслідки нічної атаки на Київ.

Зараз дивляться

Крім того, перекрито рух транспорту на вулиці Бориспільській.

Тому рух автобусів № 51, 63, 115 організовано:

  • від станції метро Либідська до вулиці Привокзальна;
  • від вулиці Космонавта Поповича до Привокзальної;
  • від Контрактової площі до Привокзальної.

Крім того, перекрито рух транспорту на вулиці Василенка, Сирецькій, проспекті Повітряних сил та вулиці  Чорновола, тому тут також внесено корективи в рух автобусів:

  • автобусний маршрут № 72 курсує вулицями Куренівською та Кирилівською, далі за власним маршрутом;
  • №75 розвертається на Кільцевій дорозі;
  • №78 курсує до Кільцевої дороги;
  • №14т курсує від Контрактової площі до вулиці Василенка.

Станом на зараз попередньо відомо про 14 загиблих внаслідок комбінованої атаки на Київ 17 червня. Кіькість поранених зросла до 55. До медзакладів госпіталізували понад 40 людей.

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Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 210-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело: КМДА

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