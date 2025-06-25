Атака на Дніпро 24 червня: кількість жертв ракетного удару зросла до 18

Кількість жертв ракетної атаки на Дніпро 24 червня збільшилася до 18 осіб. Сьогодні у Дніпропетроській області – День жалоби за загиблими.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Наслідки атаки на Дніпро та Самар 24 червня

– Після дня жаху, пережитого напередодні, область оплакує своїх. Сьогодні в жалобі Дніпро, що через ворожу атаку втратив 18 мешканців. І Самар, де агресор вбив двох людей.У скорботі вся Дніпропетровщина, – наголосив він.

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За його словами, загалом через атаку в регіоні постраждали майже 300 людей.

Лисак зауважив, що вночі та вранці 25 червня окупанти вдарили по Нікополю FPV-дронами. Тут обішлося без загиблих і поранених.

А напередодні ввечері скинув КАБи на Новопавлівську громаду Синельниківського району – виникла пожежа, але без постраждалих.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 218-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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