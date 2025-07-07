Вибухи у Запоріжжі: є влучання в будівлю університету та постраждалі

Вибухи у Запоріжжі 7 липня – це робота протиповітряної оборони по російських дронах. На жаль, є влучання, зокрема в будівлю університету, та поранені.

Оновлено об 12:05.

Вибухи у Запоріжжі сьогодні

Як повідомив керівник Запорізької ОВА Іван Федоров, обласний центр атакували безпілотники.

Зараз дивляться

Окупанти завдали шість ударів Шахедами по Запоріжжю – постраждали десятки житлових будинків, один з корпусів університету, де горить покрівля, і, найімовірніше, доведеться розбирати кілька поверхів.

Пошкоджені також гуртожитки навчального закладу.

За його словами, внаслідок атаки поранено щонайменше 11 осіб.

Наразі медики надають допомогу вісьмом постраждалим, їхній стан оцінюють як середньої тяжкості. Ще трьом – надана допомога на місці.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 230-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Іван Федоров

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.