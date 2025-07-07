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Валентина Летяк, редакторка стрічки
2 хв.

Вибухи у Запоріжжі: є влучання в будівлю університету та постраждалі

Вибухи у Запоріжжі
Наслідки атаки дронів на Запоріжжя 7 липня 2025 року. Фото: Іван Федоров
Вибухи у Запоріжжі
Наслідки атаки дронів на Запоріжжя 7 липня 2025 року. Фото: Іван Федоров
Вибухи у Запоріжжі
Наслідки атаки дронів на Запоріжжя 7 липня 2025 року. Фото: Іван Федоров
Вибухи у Запоріжжі
Наслідки атаки дронів на Запоріжжя 7 липня 2025 року. Фото: Іван Федоров
Вибухи у Запоріжжі
Вибухи у Запоріжжі
Вибухи у Запоріжжі
Вибухи у Запоріжжі

Вибухи у Запоріжжі 7 липня – це робота протиповітряної оборони по російських дронах. На жаль, є влучання, зокрема в будівлю університету, та поранені.

Оновлено об 12:05.

Вибухи у Запоріжжі сьогодні

Як повідомив керівник Запорізької ОВА Іван Федоров, обласний центр атакували безпілотники.

Зараз дивляться

Окупанти завдали шість ударів Шахедами по Запоріжжю – постраждали десятки житлових будинків, один з корпусів університету, де горить покрівля, і, найімовірніше, доведеться розбирати кілька поверхів.

Пошкоджені також гуртожитки навчального закладу.

За його словами, внаслідок атаки поранено щонайменше 11 осіб.

Наразі медики надають допомогу вісьмом  постраждалим, їхній стан оцінюють як середньої тяжкості. Ще трьом – надана допомога на місці.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 230-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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Росія шахедами точково атакує енергетичну інфраструктуру в регіонах для економії ракет, які накопичує на аеродромах стратегічної авіації.

Фото: Іван Федоров

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