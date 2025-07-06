Атаковано будівлю ТЦК у Кременчуці – Сухопутні війська ЗСУ

Зранку, 6 липня російські окупанти вдарили безпілотником по будівлі ТЦК у Кременчуці Полтавської області.

Удар по ТЦК у Кременчуці

Про це повідомляють у Сухопутних військах України.

–Сьогодні, 6 липня близько 9:35 ворог завдав повітряного удару БпЛА по місту Кременчук, Полтавської області. Внаслідок атаки стались влучання ворожих БпЛА в будівлю Кременчуцького районного ТЦК та СП, а також у житловий будинок поруч, – йдеться у повідомленні.

Попередньо серед військовослужбовців і працівників ТЦК та СП поранених і загиблих немає. На місці працюють екстрені служби.

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Додаткова інформація про постраждалих уточнюється.

Нагадаємо, 3 липня російські окупанти завдали удару по Полтаві.

Тоді внаслідок атаки постраждали двоє військових ТЦК та СП, а також дві працівниці Збройних сил України.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 229-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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