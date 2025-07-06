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Тетяна Забожко, випускова редакторка
2 хв.

Вибухи в Сумах: у регіоні курсують групи дронів

Shahed-136/131

Вибухи в Сумах сьогодні, 6 липня, пролунали під час повітряної тривоги.

Вибухи в Сумах сьогодні, 6 липня: що відомо

Вибухи в Сумах сьогодні, 6 липня, пролунали близько 08:35.

Наразі, за даними Повітряних сил ЗСУ, існує загроза застосування ворогом балістичного озброєння.

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Крім того, фіксується один ворожий дрон у центрі регіону, а на півдні області їх ціла група.

Усі ці безпілотники тримають курс на Полтавщину.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 229-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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