Тетяна Забожко, випускова редакторка
2 хв.
Вибухи в Сумах: у регіоні курсують групи дронів
Вибухи в Сумах сьогодні, 6 липня, пролунали під час повітряної тривоги.
Вибухи в Сумах сьогодні, 6 липня: що відомо
Вибухи в Сумах сьогодні, 6 липня, пролунали близько 08:35.
Наразі, за даними Повітряних сил ЗСУ, існує загроза застосування ворогом балістичного озброєння.
Зараз дивляться
Крім того, фіксується один ворожий дрон у центрі регіону, а на півдні області їх ціла група.
Усі ці безпілотники тримають курс на Полтавщину.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 229-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Пов'язані теми:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.