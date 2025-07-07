Вибухи в Сумах: РФ вгатила по об’єкту інфраструктури на околиці, є поранені

Сьогодні, 7 липня, пролунав вибух у Сумській громаді – росіяни вдарили по обʼєкту цивільної інфраструктури на околиці.

Про це повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.

Вибух у Сумах сьогодні: що відомо

За словами Олега Григорова, попередньо, російські загарбники атакували обʼєкт цивільної інфраструктури ударним безпілотником.

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Унаслідок обстрілу двоє людей отримали легкі поранення – їм надають необхідну медичну допомогу.

Наслідки вибуху в Сумах

Як повідомили в Сумиобленерго, після ворожого удару в частині міста зникло світло.

Наразі енергетики працюють над відновленням електропостачання споживачам.

У Сумській міськраді просять містян не публікувати у соцмережах фото та відео з наслідками влучань, бо це може допомогти ворогу скоригувати удари та зробити висновки про стан роботи енергетичної системи.

Попередні атаки на Суми

Варто зауважити, що росіяни часто атакують Суми та Сумську область.

Вибухи у Сумах пролунали зранку 3 червня. Внаслідок атаки кількість загиблих зросла до чотирьох. У лікарні помер 43-річний чоловік. Його 7-річна донька – важкопоранена. Майже 20 людей дістали поранення.

Так, 21 червня вибухи у Сумах пролунали після того, як ворог атакував місто ударними дронами. Безпілотник поцілив у дах багатоповерхового будинку. Згодом російський дрон вдарив по цивільній інфраструктурі у Ковпаківському районі Сумської громади. Вибухом пошкодило приміщення одного з підприємств.

2 червня знову лунали вибухи у Сумах – внаслідок обстрілу поранення уламками дістали дві жінки.

Вибухи в Сумах було чути й 6 липня зранку. У Повітряних силах попередили про загрозу застосування ворогом балістичного озброєння. Ворог вдруге атакував Битицький старостинський округ Сумської громади. Там пошкоджено близько 15 приватних будинків – там вибиті вікна, пошкоджено дахи, фасади, стіни.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 230-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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