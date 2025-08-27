Вибухи в Сумах пролунали вночі 27 серпня під час тривоги, оголошеної через загрозу ворожих безпілотників. Є влучання в об’єкт інфраструктури. Частина міста без світла, а вода подається за графіком.

Оновлено о 07:30.

Вибухи в Сумах сьогодні, 27 серпня: що відомо

– Ворог завдав ударів безпілотниками по околиці Сум, – інформував керівник Сумської міської військової адміінстрації Сергій Кривошеєнко.

Зараз дивляться

За його словами, які підтвердив також голова ОВА Олег Григоров, внаслідок атаки пошкоджено об’єкт інфраструктури.

Водночас, на щастя, попередньо, обійшлося без жерт та поранених.

Влучань у житлові квартали також не зафіксовано, додав виконувач обов’язків мера Сум, секретар міськради Артем Кобзар.

Станом на ранок частина Сум залишається без світла – енергетики працюють над відновленням електропостачання.

Крім того, знеструмлено усі обʼєкти водоканалу (переведені на аварійно-резервне живлення), тому сьогодні вода подаватиметься за графіком з пониженим тиском: з 5:00 до 10:00 та з 18:00 до 22:00.

Водночас усі лікарні зі світлом, оскільки залучені резервні джерела електроенергії.

Щодо роботи транспорту – по місту курсують 18 автобусів та 7 тролейбусів на автономному ходу. Графік руку оновлюється.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 281-шу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.