Станом на кінець минулої доби на фронті зафіксовано 130 бойових зіткнень. Ворог застосував дві ракети та скинув 57 керованих авіабомб. Росіяни майже 3 тис. разів обстрілювали позиції наших військ та населених пунктів.

Ворожа атака дронів по Сумах

Близько третьої години ночі росіяни дронами атакували Суми. Гатив ворог по околицях міста. Як повідомив керівник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров, попередньо, жертв немає.

Через часткову відсутність світла у Сумах по місту курсують лише автобуси, повідомили в КП Електроавтотранс. На місці працюють екстрені служби.

Обстріл Херсону

Близько 05:00 27 серпня російські військові з артилерії обстріляли Дніпровський район Херсона.

Поранення під час обстрілу дістала жінка 1972 року народження, яка перебувала вдома. У жінки вибухова травму та множинні опіки тіла. Постраждалу госпіталізували.

Вибухи в Самарі

Після опівночі 27 серпня пролунали вибухи у Самарі Дніпропетровської області.

Перед вибухами Повітряні сили ЗСУ попереджали про групи ударних безпілотників Shahed на Дніпропетровщині та півночі Донецької області.

Бельгія передасть Україні літаки F-16

Міністр закордонних справ Бельгії Максим Прево повідомив, що у найближчі місяці Бельгія планує передати Україні літаки F-16.

Максим Прево не уточнив, яку кількість літаків Бельгія передасть Україні, проте сказав, що бельгійські збройні сили вже навчили понад 3 тисячі пілотів, солдат і техніків.

Закон про множинне громадянство: Зеленський назвав перші країни

Першими країнами, де застосовують норми про множинне громадянство після ухвалення закону, стануть Німеччина, Польща, Чехія, США та Канада.

Про це заявив президент Володимир Зеленський.

– Закон ухвалено. Найближчим часом уряд ухвалить необхідні нормативні акти. Першими країнами, де застосують норми, стануть Німеччина, Польща, Чехія, США та Канада, – стверджує глава держави.

Вибухи у Ростові

Пізно ввечері 26 серпня над Ростовом-на-Дону пролунало кілька вибухів – над містом підіймався дим. Перед вибухами в Ростовській області була оголошена безпілотна небезпека.

Згодом стало відомо, що горить будівля в районі перехрестя Халтуринського провулка і Московської вулиці. За даними місцевої влади, пожежа сталася начебто через падіння уламків БпЛА.

Обмеження на польоти також введені в аеропорту Казані.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 281-шу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

