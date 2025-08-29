Вранці 29 серпня у Києві сталася смертельна ДТП, в якій загинув поліціянт.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

ДТП у Києві сьогодні, 29 серпня

ДТП сталася близько 09:10 у Голосіївському районі на перехресті вулиць Івана Федорова та Каземира Малевича. Там сталося зіткнення автомобіля Renault зі службовою автівкою Mitsubishi, яке рухалось з увімкненими проблисковими маячками.

Внаслідок удару авто правоохоронців перекинулося.

Правоохоронець за кермом автівки від отриманих травм загинув на місці ДТП. Ще троє осіб дістали тілесні ушкодження, їхній стан стабільний.

На місці події працюють співробітники поліції Києва, працівники Державного бюро розслідувань та медики.

За фактом ДТП у Києві керівництвом столичної поліції призначено службове розслідування.

Раніше повідомлялося, що за перші 7 місяців 2025 року на дорогах Київської області сталося понад 1 106 ДТП із потерпілими. В аваріях 1 386 людей дістали травми різного ступеня тяжкості, а 125 осіб, на жаль, загинули.

У Києві від початку року і станом на 31 липня сталося 1 168 ДТП із загиблими та травмованими. На жаль, 71 людина загинула, а 1 326 зазнали травм.

Загалом по Україні з січня до липня 2025 року сталося 13 738 ДТП. Це майже стільки ж, скільки за аналогічний період 2024 року, проте в цих аваріях загинули 1 663 людини, що на 6% більше, ніж торік.

13 серпня на автодорозі Жидачів-Ходорів неподалік села Іванівці Стрийського району Львівщини сталася ДТП, яка забрала життя 15-річної дівчинки та 18-річного хлопця.

Джерело : Нацполіція

