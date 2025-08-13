Укр Рус
Укр Рус
Популярні
Трамп обмовився, що поїде до Росії на зустріч із Путіним
Індексація пенсій у 2025 році: коли чекати наступного підвищення
Осінні канікули 2025: коли відпочиватимуть школярі
Ексклюзив
Спека відступить навіть з Півдня: погода в Україні на вихідні та тиждень
Актора Костянтина Темляка звинуватили у насильстві та розбещенні 15-річної: деталі скандалу
Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
2 хв.

15-річна дівчина та юнак загинули на місці: на автодорозі Жидачів-Ходорів сталася ДТП

дтп на львівщині
Фото: Нацполіція

На автодорозі Жидачів-Ходорів неподалік села Іванівці Стрийського району сталося ДТП, яке забрало життя 15-річної дівчини та 18-річного хлопця.

ДТП на автодорозі Жидачів-Ходорів

13 серпня близько 20:00 відбулося зіткнення автомобілів Mercedes-Benz, яким керував неповнолітній 17-річний мешканець Стрийського району, та Seat Altea XL під керуванням 31-річного також жителя Стрийщини.

Від отриманих внаслідок аварії травм 15-річна дівчина та 18-річний чоловік, які були пасажирами Mercedes-Benz та мешканцями Стрийського району, загинули на місці події. Ще троє пасажирів Mercedes-Benz: 15-річний та двоє 17-річних жителів району – отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані.

Зараз дивляться
дтп на львівщині

Фото: ГУ Нацполіції у Львівській області

Було відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Читайте також
Смертельна ДТП біля Рівного: про підозру повідомили правоохоронцю
ДТП на Рівненщині

Пов'язані теми:

ДТПЛьвівська область
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь