Кількість ДТП у Києві та Україні за 2025 рік: скільки людей постраждали

Перші 7 місяців 2025 року виявився доволі напруженим на дорогах Київської області, де значна кількість аварій призвела до численних травм та летальних випадків.

Скільки аварій сталося у Києві у 2025 році, читайте в нашому матеріалі.

Скільки ДТП сталося у Києві за 2025 рік

З 1 січня до 31 липня 2025 року на території Київської області сталося понад 1 106 дорожньо-транспортних пригод з потерпілими. В ДТП 1 386 людей отримали травми різного ступеня тяжкості, а 125 осіб загинули. Такі дані повідомила Патрульна поліція Київської області.

У Києві від початку року до 31 липня сталося 1 168 дорожньо-транспортних пригод із загиблими або травмованими. За цей період в ДТП у Києві 71 людина загинула, а 1 326 зазнали травм.



Згідно з повідомленням поліції, основними причинами ДТП у Києві та області за перше півріччя 2025 залишаються:

перевищення безпечної швидкості руху;

порушення правил маневрування.

Саме ці фактори найчастіше призводять до серйозних наслідків на дорогах.

Правоохоронці наголошують на необхідності дотримання водіями правил дорожнього руху, адже це не лише знижує ризик аварій, але й гарантує безпеку всіх учасників руху — водіїв, пішоходів і пасажирів.

У Патрульній поліції повідомили, що із січня до липня 2025 року в Україні сталося всього 13 738 ДТП. Це майже стільки ж, скільки за аналогічний період минулого року, проте в цих аваріях загинули 1 663 людини, що на 6% більше, ніж минулого року.

Близько 41,5% всіх ДТП із загиблими та постраждалими відбуваються через перевищення допустимої швидкості руху. На другому місці за поширеністю – порушення правил маневрування, проїзду перехресть і пішохідних переходів, недотримання безпечної дистанції та керування транспортом у стані сп’яніння.

Найбільше аварій фіксують у Львівській, Київській та Дніпропетровській областях.

