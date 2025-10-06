6 жовтня атаковано нафтопереробний завод (НПЗ) у Тюмені, що за 2 тис. км від кордону України.

Атака на НПЗ у Тюмені 6 жовтня: що відомо

Атака на НПЗ у Тюмені сталася ввечері 6 жовтня.

В інформаційному центрі уряді Тюменської області відразу взялися спростовувати інформацію про пожежу в мікрорайоні Антипіно міста Тюмені.

Зараз дивляться

– Повідомлення до екстрених служби надійшло о 19:11. Виїхали всі служби. Пожежі на території підприємств в цьому районі немає. Ситуація під контролем, – заявили в інформаційному центрі.

Ще за 20 хвилин там додали, що “на території підприємства в мікрорайоні Антипіно міста Тюмені виявили та знешкодили три безпілотники”.

Оперативні дії екстрених служб, переконують представники російської влади, буцімто допомогли запобігти детонації безпілотників.

Вибухів та займання, знову переконували в інформаційному центрі, вдалося уникнути. Постраждалих буцімто немає теж.

– Усі підприємства в цьому районі працюють у штатному режимі й не припиняли свою роботу, – стверджують в інформаційному центрі.

Натомість українська сторона має іншу інформацію.

За словами керівника Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони України Андрія Коваленка, Антипінському НПЗ у Тюмені “стало кепсько”.

Що відомо про НПЗ у Тюмені

НПЗ у Тюмені – Тюменський НПЗ (до 2021 року мав назву Антипінський НПЗ, – Ред.) розташований за 2 тис. км від України.

Проєктна потужність НПЗ у Тюмені сягає 9 млн т сирої нафти на рік.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.