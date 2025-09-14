Бійці Головного управління розвідки Міноборони (ГУР) та Сил спеціальних операцій (ССО) провели операцію з припинення залізничного сполучення на території Росії за напрямком Орел-Курськ.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на джерела в Головному управлінні розвідки.

Вибухи в Орловській області

Так, 13 вересня на залізничному перегоні Малоархангельск – Глазуновка співробітники РЖД виявили міни і одразу викликали інженерний розрахунок спецпідрозділу Росгвардії.

Проте під час невдалого розмінування стався вибух, внаслідок якого двоє росгвардійців загинуло, а один дістав мінно-вибухову ампутацію обох ніг.

Вибух у Ленінградській області

Ще один вибух пролунав близько 02:30 вночі 14 вересня у Ленінградській області. Там відбувся підрив залізничного сполучення Санкт-Петербург – Псков на перегоні Строганово – Мшинська.

Внаслідок підриву зійшов із колій локомотив та знищено 15 цистерн із пальним.

– Ці залізничні гілки є критично важливими логістичними ланками в постачанні для окупаційних військ на Харківському та Сумському напрямках.

В результаті руйнування залізничної інфраструктури на цих ділянках росіяни відчують значні ускладнення в логістиці, що, своєю чергою, суттєво відобразиться на їхній спроможності здійснювати активні дії проти українських Сил оборони, – розповіло джерело ГУР.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 299-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

