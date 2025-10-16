Російські війська атакували одне з підприємств Чернігова у четвер, 16 жовтня.

Про це повідомив начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський у своєму Telegram-каналі.

Вибухи у Чернігові 16 жовтня

Вибухи у Чернігові 16 жовтня лунали кілька разів, ймовірно, через запущені росіянами ударні дрони.

За словами Брижинського, інформації про потерпілих наразі немає.

Керівник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус повідомив, що у Чернігові підприємство було пошкоджене вибухами. На місці виникла пожежа.

Також уламки одного з безпілотників впали на присадибну ділянку на околиці міста.

Окрім Чернігова під атаку дронів підпав й Ніжин, де ударний безпілотник влучив у житлову багатоповерхівку.

Поранення дістали двоє цивільних – чоловік та жінка. Також атакою пошкоджено термінал Нової пошти, магазин та відділення служб доставки. Вогнем знищено 2 вантажні та легкове авто. Під ранок внаслідок повторної атаки на місто було поранено чоловіка.

Протягом доби росіяни 59 разів обстрілювали область, під атаками – 21 населений пункт.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 331-шу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

