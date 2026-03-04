Служба безпеки України спільно з Офісом генерального прокурора заочно повідомили про підозру російському генерал-майору Сергію Кувалдіну.

За даними слідства, він віддав наказ на ракетний удар по Національній дитячій спеціалізованій лікарні Охматдит у Києві.

Удар по лікарні Охматдит: підозра генералу РФ

Як встановило розслідування, 8 липня 2024 року стратегічна крилата ракета Х-101 класу повітря-земля влучила у медзаклад.

Зараз дивляться

Тоді внаслідок ракетної атаки загинуло двоє людей. По медичну допомогу звернулося 32 поранених.

Також було госпіталізовано з травмами вісім дітей.

Пуск було здійснено з бомбардувальника-ракетоносія Ту-95МС.

Унаслідок атаки загинули двоє цивільних, ще десятки людей зазнали поранень.

Будівлі лікарні, зокрема приміщення з високотехнологічним обладнанням, зазнали значних руйнувань.

– На момент ворожої атаки Кувалдін обіймав посаду першого заступника командувача – начальника штабу дальньої авіації Військово-повітряних сил РФ. Невдовзі після ракетного удару по Охматдиту рашист отримав підвищення і був призначений командувачем дальньої авіації збройних угруповань країни-агресора, – зазначили у повідомленні.

На підставі зібраних доказів йому інкримінують ч. 2 ст. 438 ККУ (воєнні злочини, що призвели до загибелі людей).

Оскільки підозрюваний перебуває на території Росії, тривають заходи для його притягнення до відповідальності.

Раніше правоохоронці вже оголошували Кувалдіну заочну підозру за організацію ракетного удару по інфраструктурі об’єкта Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО у Львові в ніч з 3 на 4 вересня 2024 року.

Розслідування здійснюється під процесуальним керівництвом Офісу генерального прокурора.

Джерело : СБУ

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.