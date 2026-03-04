Удар по Охматдиту: СБУ заочно оголосила підозру генералу РФ
- СБУ заочно оголосила підозру російському генералу за удар по Охматдиту.
- Слідство встановило, що наказ на пуск ракети було віддано в липні 2024 року.
- Підозрюваний перебуває в РФ, тривають заходи для притягнення до відповідальності.
Служба безпеки України спільно з Офісом генерального прокурора заочно повідомили про підозру російському генерал-майору Сергію Кувалдіну.
За даними слідства, він віддав наказ на ракетний удар по Національній дитячій спеціалізованій лікарні Охматдит у Києві.
Удар по лікарні Охматдит: підозра генералу РФ
Як встановило розслідування, 8 липня 2024 року стратегічна крилата ракета Х-101 класу повітря-земля влучила у медзаклад.
Тоді внаслідок ракетної атаки загинуло двоє людей. По медичну допомогу звернулося 32 поранених.
Також було госпіталізовано з травмами вісім дітей.
Пуск було здійснено з бомбардувальника-ракетоносія Ту-95МС.
Унаслідок атаки загинули двоє цивільних, ще десятки людей зазнали поранень.
Будівлі лікарні, зокрема приміщення з високотехнологічним обладнанням, зазнали значних руйнувань.
– На момент ворожої атаки Кувалдін обіймав посаду першого заступника командувача – начальника штабу дальньої авіації Військово-повітряних сил РФ. Невдовзі після ракетного удару по Охматдиту рашист отримав підвищення і був призначений командувачем дальньої авіації збройних угруповань країни-агресора, – зазначили у повідомленні.
На підставі зібраних доказів йому інкримінують ч. 2 ст. 438 ККУ (воєнні злочини, що призвели до загибелі людей).
Оскільки підозрюваний перебуває на території Росії, тривають заходи для його притягнення до відповідальності.
Раніше правоохоронці вже оголошували Кувалдіну заочну підозру за організацію ракетного удару по інфраструктурі об’єкта Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО у Львові в ніч з 3 на 4 вересня 2024 року.
Розслідування здійснюється під процесуальним керівництвом Офісу генерального прокурора.