Служба безопасности Украины совместно с Офисом генерального прокурора заочно сообщили о подозрении российскому генерал-майору Сергею Кувалдину.

По данным следствия, он отдал приказ на ракетный удар по Национальной детской специализированной больнице Охматдет в Киеве.

Удар по больнице Охматдет: подозрение генералу РФ

Как установило расследование, 8 июля 2024 года стратегическая крылатая ракета Х-101 класса воздух-земля попала в медучреждение.

Тогда в результате ракетной атаки погибли два человека. За медицинской помощью обратилось 32 раненых.

Также были госпитализированы с травмами восемь детей.

Пуск был осуществлен с бомбардировщика-ракетоносителя Ту-95МС.

Здания больницы, в том числе помещения с высокотехнологичным оборудованием, получили значительные разрушения.

– На момент вражеской атаки Кувалдин занимал должность первого заместителя командующего – начальника штаба дальней авиации Военно-воздушных сил РФ. Вскоре после ракетного удара по Охматдету рашист получил повышение и был назначен командующим дальней авиацией вооруженных группировок страны-агрессора, – отметили в сообщении.

На основании собранных улик ему инкриминируют ч. 2 ст. 438 УК (военные преступления, повлекшие гибель людей).

Поскольку подозреваемый находится на территории России, продолжаются меры по его привлечению к ответственности.

Ранее стражи порядка уже объявляли Кувалдину заочное подозрение за организацию ракетного удара по инфраструктуре объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО во Львове в ночь с 3 на 4 сентября 2024 года.

Расследование осуществляется под процессуальным руководством Офиса генерального прокурора.

Источник : СБУ

