Удар по Охматдету: СБУ заочно объявила подозрение генералу РФ
- СБУ заочно объявила подозрение российскому генералу за удар по Охматдету.
- Следствие установило, что приказ на пуск ракеты был отдан в июле 2024 года.
- Подозреваемый находится в РФ, продолжаются меры по привлечению к ответственности.
Служба безопасности Украины совместно с Офисом генерального прокурора заочно сообщили о подозрении российскому генерал-майору Сергею Кувалдину.
По данным следствия, он отдал приказ на ракетный удар по Национальной детской специализированной больнице Охматдет в Киеве.
Удар по больнице Охматдет: подозрение генералу РФ
Как установило расследование, 8 июля 2024 года стратегическая крылатая ракета Х-101 класса воздух-земля попала в медучреждение.
Тогда в результате ракетной атаки погибли два человека. За медицинской помощью обратилось 32 раненых.
Также были госпитализированы с травмами восемь детей.
Пуск был осуществлен с бомбардировщика-ракетоносителя Ту-95МС.
В результате атаки погибли двое гражданских, еще десятки человек получили ранения.
Здания больницы, в том числе помещения с высокотехнологичным оборудованием, получили значительные разрушения.
– На момент вражеской атаки Кувалдин занимал должность первого заместителя командующего – начальника штаба дальней авиации Военно-воздушных сил РФ. Вскоре после ракетного удара по Охматдету рашист получил повышение и был назначен командующим дальней авиацией вооруженных группировок страны-агрессора, – отметили в сообщении.
На основании собранных улик ему инкриминируют ч. 2 ст. 438 УК (военные преступления, повлекшие гибель людей).
Поскольку подозреваемый находится на территории России, продолжаются меры по его привлечению к ответственности.
Ранее стражи порядка уже объявляли Кувалдину заочное подозрение за организацию ракетного удара по инфраструктуре объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО во Львове в ночь с 3 на 4 сентября 2024 года.
Расследование осуществляется под процессуальным руководством Офиса генерального прокурора.