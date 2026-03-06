Нацполіція України розпочала кримінальні провадження за фактом викрадення громадян України та службового автомобіля АТ Ощадбанк на території Угорщини.

Скандал в Угорщині: відкриті кримінальні провадження

Національна поліція повідомила, що за фактом викрадення громадян України та службового автомобіля АТ Ощадбанк в Угорщині відкриті кримінальні провадження.

Зазначається, що відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 146 Кримінального кодексу України (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) та ст. 147 Кримінального кодексу України (захоплення заручників).

Поліцейські Департаменту міжнародного поліцейського співробітництва НПУ офіційними каналами звернулися до співробітників Європолу, податково-митної служби Угорщини та поліції і здійснюють координацію дій, спрямованих на встановлення всіх обставин події.

Тривають слідчі дії.

Нагадаємо, що 5 березня на території Угорщини правоохоронці незаконно затримали дві інкасаторські машини Ощадбанку. Авто наразі стоять у Будапешті, а доля сімох інкасаторів не відома.

Як повідомили в Ощадбанку, в автівках було $40 млн, €35 млн євро та 9 кг золота. Машини здійснювали регулярне перевезення валюти та банківських металів між Райффайзен Банком Австрії та Ощадбанком України.

Міністерство закордонних справ України (МЗС) рекомендує українцям утриматися від поїздок до Угорщини через неможливість гарантувати їхню безпеку після цієї події.

