Нацполиция Украины начала уголовные производства по факту похищения граждан Украины и служебного автомобиля АО Ощадбанк на территории Венгрии.

Скандал в Венгрии: открыты уголовные производства

Национальная полиция сообщила, что по факту похищения граждан Украины и служебного автомобиля АО Ощадбанк в Венгрии открыты уголовные производства.

Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 146 Уголовного кодекса Украины (незаконное лишение свободы или похищение человека) и ст. 147 Уголовного кодекса Украины (захват заложников).

Полицейские Департамента международного полицейского сотрудничества НПУ через официальные каналы обратились к сотрудникам Европола, налогово-таможенной службе Венгрии и полиции и осуществляют координацию действий, направленных на установление всех обстоятельств происшествия.

Продолжаются следственные действия.

Напомним, что 5 марта на территории Венгрии правоохранители незаконно задержали две инкассаторские машины Сбербанка. Автомобили сейчас стоят в Будапеште, а судьба семи инкассаторов неизвестна.

Как сообщили в Ощадбанка, в автомобилях было $40 млн, €35 млн евро и 9 кг золота. Машины осуществляли регулярную перевозку валюты и банковских металлов между Райффайзен Банком Австрии и Ощадбанком Украины.

Министерство иностранных дел Украины (МИД) рекомендует украинцам воздержаться от поездок в Венгрию из-за невозможности гарантировать их безопасность после этого события.

